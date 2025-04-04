Последнее обновление: 04.04.2025 17:16

Цена на медь рухнула максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Медь в ходе сессии в пятницу подешевела на Лондонской бирже металлов (LME) на 5,1% до $8890,5 за тонну.

Это максимальное падение с июля 2022 года.

Инвесторы опасаются глобальной рецессии из-за эскалации торговой войны после объявления в среду президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин на товары из множества других государств.

Власти Китая в ответ приняли решение обложить 34-процентными пошлинами весь импорт из Штатов с 10 апреля.

В ближайшие недели медь наверняка подешевеет еще на 8-10%, полагает руководитель направления исследований на мировом рынке сырьевых товаров Citigroup Макс Лейтон.

"Это достаточно замечательная возможность быть "медведем" и играть на понижение в ближайшие два-три месяца", - сказал он в интервью Bloomberg Television.



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