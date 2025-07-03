Ripple подала заявку на получение банковской лицензии в США

Компания Ripple подала заявку на получение лицензии национального банка в Управление контролера денежного обращения США (OCC). Эту информацию подтвердил глава фирмы Брэд Гарлингхаус.

По его словам, инициатива станет «новым ориентиром доверия на рынке стейблкоинов». В случае одобрения «стабильная монета» Ripple USD (RLUSD) попадет одновременно в федеральную юрисдикцию и под надзор штата.

Ripple следует примеру компании Circle, эмитента стейблкоина USDC, которая тоже подала в OCC заявку на создание национального трастового банка.

Обе заявки зарегистрированы на фоне принятия Сенатом США законопроекта GENIUS Act, который устанавливает стандарты для выпускающих «стабильные монеты» организаций.

Гарлингхаус также сообщил о подаче заявки на открытие основного счета в Федеральной резервной системе США (ФРС). Это позволит Ripple хранить резервы RLUSD напрямую в ФРС.

Документы направили через кастодиальную фирму Standard Custody, которую Ripple приобрела в феврале 2024 года.

Курс нативного токена XRP отреагировал на новость ростом. На момент написания актив торгуется по $2,24 (+3,8% за сутки), согласно CoinGecko.

Напомним, в апреле 2025 года Ripple приобрела криптоброкера Hidden Road за $1,25 млрд.

В июне технический директор компании Дэвид Шварц заявил, что отдел слияний и поглощений «очень занят и у него несколько потенциальных сделок на разных стадиях».