Air France-KLM увеличит долю в Scandinavian Airlines

Air France-KLM планирует увеличить долю в Scandinavian Airlines (SAS) до 60,5% с нынешних 19,9%. Об этом говорится в пресс-релизе Air France.

Согласно информации, она намерена выкупить доли Castlelake и Lind Invest в скандинавской авиакомпании, составляющие 32% и 8,6% соответственно.

Правительство Дании сохранит за собой 26,4% акций SAS и свои места в совете директоров компании, отмечается в сообщении.

Air France рассчитывает завершить приобретение акций SAS во втором полугодии 2026 года. Сумма сделок будет определена позднее на основе финансовых показателей скандинавской авиакомпании.

После завершения выкупа акций SAS станет дочерним подразделением Air France, что позволит двум авиаперевозчикам "в полной мере раскрыть синергетический потенциал за счет полномасштабного сотрудничества во всех отраслях бизнеса", говорится в пресс-релизе.

Air France будет контролировать большинство мест в совете директоров SAS.