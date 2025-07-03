В Польше впервые возобновляемые источники энергии обогнали уголь

Польша впервые в своей истории стала производить больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из угля.

Для страны, которая является самой зависимой от угля в Европейском Союзе, это исторический момент, отмечает издание Onet.

В июне 2025 года возобновляемые источники энергии обеспечили 44,1% национального производства электроэнергии, в то время как уголь (каменный и бурый) – только 43,7%, свидетельствуют данные аналитического центра Forum Energii.

Как подчеркивает Марек Юзефяк, представитель Greenpeace Польша, в своем посте в социальной сети X (ранее Twitter), еще более показательными являются данные за весь второй квартал 2025 года. Доля угля в энергобалансе в этот период упала ниже половины и составила 45,2%. Для сравнения: во втором квартале прошлого года этот показатель достигал 53,6%.

Эксперты отмечают, что это результат увеличения количества солнечных панелей и благоприятных погодных условий для ветрогенераторов, поэтому победа возобновляемых источников энергии пока не окончательна.

Осенью и зимой выработка электроэнергии из солнечной энергии значительно снижается, а потребность в энергии возрастает на треть. Хотя в это время ветряные генераторы производят больше энергии, их мощность – в настоящее время 11 ГВт – все еще слишком мала, чтобы полностью удовлетворить потребности страны.