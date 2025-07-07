Последнее обновление: 07.07.2025 13:22

Трамп пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, поддерживающие политику БРИКС, будут облагаться дополнительным тарифом в размере 10%.

"С любой страны, присоединяющейся к антиамериканской политике БРИКС, будет взиматься дополнительный тариф в размере 10%. Исключений из этой политики не будет", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Лидеры стран БРИКС выступили против используемых США тарифных мер, препятствующих развитию мировой торговли.

В совместной декларации участников саммита БРИКС в Бразилии подчеркивается, что "односторонние тарифные и нетарифные меры, искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации".

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