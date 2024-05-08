Китай повысил тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Беларусь

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Беларусь. Об этом сообщает транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

"По информации, полученной от экспедиционных компаний, в понедельник в Китае резко выросли цены на прямые ж/д перевозки из Китая в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в среднем цены выросли на $500-800 долларов и более в зависимости от станции отправления.

"Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах с Китаем. Одновременно с ростом цен на железнодорожные доставки выросли ставки морских фрахтов из Китая. Рост цен составил от $800-1000 до $1300-1500 в зависимости от порта отправления. При этом большинство свободных мест на судах в мае уже забукировано, и морские линии предлагают свободные места на судах только на конец мая - начало июня", - говорится в сообщении.