В Беларуси введен запрет на экспорт моркови и свеклы

Совмин Беларуси ввел временное лицензирование экспорта моркови и свеклы столовой, сообщила пресс-служба правительство.

Лицензирование введено сроком на три месяца.

«Постановление принято в целях соблюдения параметров Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Введение лицензирования экспорта позволит максимально контролировать ресурсы для первоочередного обеспечения внутреннего рынка под полную потребность за счет продукции, выращенной в стране», - говорится в комментарии правительства.