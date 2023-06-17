Последнее обновление: 17.06.2023 12:11

Сейм Польши поддержал вступление Украины в НАТО

Нижняя палата польского парламента в пятницу приняла резолюцию, в которой поддержала европейские и евроатлантические стремления Украины.

За резолюцию с поддержкой членства Украины в НАТО проголосовали 443 депутата, двое проголосовали против и семеро воздержались, сообщили польские СМИ.

Поддержку резолюции выразили все фракции польского Сейма, отметив, что вступление Украины в НАТО укрепит Альянс и отвечает интересам Польши. Против выступила лишь пророссийская "Конфедерации", утверждая, что такая позиция "может втянуть Польшу в мировой конфликт".

В резолюции подчеркивается, что Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

"Принимая во внимание жертвы украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины", – цитирует "Польское радио" документ.

"Войска Украины становятся все более совместимыми с силами НАТО и приобретают опыт на поле боя. Поэтому с военной точки зрения вступление Украины в НАТО будет полезным и для Альянса", – говорится в резолюции.

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