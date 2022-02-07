Польша разместит войска США вблизи границы с Украиной

Дополнительные американские военнослужащие, направленные в Польшу из-за роста напряженности в ситуации вокруг Украины, будут размещены на юго-востоке страны, где она граничит с Украиной.

Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

«1,7 тыс. солдат будут переведены в Польшу. Они будут действовать в юго-восточной части Польши, на восточном фланге НАТО», — цитирует министра ведомство, передает РБК.

Первые дополнительные вооруженные силы, которые США перебросили в Польшу из-за роста напряженности ситуации вокруг Украины, прибыли в страну 5 февраля. Это основной контингент 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт Брэгг. По словам представителя 18-й механизированной дивизии Пшемыслава Липчиньского, 82-я дивизия — элитное подразделение, с которой польские военные не раз сотрудничали.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Вашингтон направит в страну около 2 тыс. военных в рамках поддержки восточного фланга НАТО.