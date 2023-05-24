Последнее обновление: 24.05.2023 13:06

Приорбанк вводит запрет на снятие наличной валюты с виртуальных карт

Приорбанк с 1 июня 2023 года вводит запрет на снятие наличных по виртуальным карточкам в долларах США и евро в устройствах и кассах как самого Приорбанка, так и иных банков.

«Услуга по снятию наличных по виртуальным карточкам в долларах США и евро в устройствах и кассах как Приорбанка, так и иных банков с 01.06.2023 предоставляться не будет. Вы по-прежнему сможете удобно и безопасно оплачивать покупки виртуальной карточкой в онлайн-магазинах, в том числе зарубежных, а также подписки на любые сервисы (такси, музыка, фильмы и т.д.)», - говорится в сообщении на сайте банка.

Банк предупредил клиентов, что снять наличными доллара и/или евро остатки с виртуальных карт можно только до 1 июня.

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