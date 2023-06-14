Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-май на 4,53%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 июня 2023 года составил 64013,4 млн. руб., увеличившись на 4,53% с начала года.

В мае прирост ускорился до 1,96% с -0,49% в апреле, , сообщается в статотчете Национального банка РБ.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 июня 2023 года 8192,8 млн. руб., увеличившись на 3,47% в мае. С начала года рост показателя составил 18,85%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 19843,8 млн. руб., увеличившись на 5,88% за май. С начала года агрегат вырос на 8,40%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в мае выросла на 5,32% и на 1 июня составила 34022,1 млн. руб. С начала года рост показателя составил 9,14%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16471,3 млн. руб., сократившись на 3,69% с начала года (в мае снижение на 2,22%). Переводные депозиты на 1 июня составили 12965,8 млн. руб., увеличившись на 5,46% с начала года (в мае снижение на 0,79%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 июня 2023 года составил 32185,8 млн. руб., увеличившись на 7,41% с начала года (в мае рост на 5,28%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в мае сократился на 1,60%, с начала года – вырос на 0,13% и на 1 июня составил 29437,1 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 4,53% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.