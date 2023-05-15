Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-апрель на 2,52%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 мая 2023 года составил 62782,1 млн руб., увеличившись на 2,52% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В апреле прирост замедлился до -0,49% с 3,08% в феврале.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 мая 2023 года 7917,7 млн руб., увеличившись на 5,28% в апреле. С начала года рост показателя составил 14,86%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 18742,4 млн руб., сократившись на 0,38% за апрель. С начала года агрегат вырос на 2,38%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в апреле выросла на 0,04% и на 1 мая составила 32304,7 млн руб. С начала года рост показателя составил 3,63%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16845,1 млн руб., сократившись на 1,51% с начала года (в апреле снижение на 2,36%). Переводные депозиты на 1 мая составили 13069,2 млн руб., увеличившись на 6,30% с начала года (в апреле увеличение на 0,70%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 мая 2023 года составил 30570,7 млн руб., увеличившись на 2,02% с начала года (в апреле сокращение на 0,11%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в апреле сократился на 1,05%, с начала года – вырос на 1,76% и на 1 мая составил 29914,3 млн руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 2,52% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.