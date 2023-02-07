Лукашенко потребовал от банков решить проблему прохождения платежей с другими странами

Лукашенко на совещании о проекте закона "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности" потребовал от правительства и банков решить проблему прохождения платежей с другими странами, похвалив при этом некоторые частные банки.

"Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитаются правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать. Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать", - заявил Лукашенко.

Он упомянул о скорых новых санкциях против Беларуси.

"Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать", - посетовал пенсионер.

По его словам, мировой валютный рынок ждут радикальные изменения.

"Не хочу забегать вперед, но мне кажется, что появятся в мире в ближайшее время новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой", -вангует Лукашенко.