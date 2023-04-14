Последнее обновление: 14.04.2023 13:29

Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-март на 3,02% до 63088,3 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 апреля 2023 года составил 63088,3 млн. руб., увеличившись на 3,02% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В марте прирост замедлился до 3,08% с 3,21% в феврале.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 апреля 2023 года 7520,7 млн. руб., увеличившись на 3,27% в марте. С начала года рост показателя составил 9,10%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 18814,2 млн. руб., увеличившись на 2,01% за март. С начала года агрегат вырос на 2,77%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в марте выросла на 2,80% и на 1 апреля составила 32292,3 млн. руб. С начала года рост показателя составил 3,59%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17252,6 млн. руб., увеличившись на 0,87% с начала года (в марте рост на 1,18%). Переводные депозиты на 1 апреля составили 12978,8 млн. руб., увеличившись на 5,56% с начала года (в марте увеличение на 6,92%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 апреля 2023 года составил 30603,2 млн. руб., увеличившись на 2,12% с начала года (в марте увеличение на 2,62%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в марте вырос на 3,57%, с начала года – вырос на 2,83% и на 1 апреля составил 30231,3 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 3,02% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.

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