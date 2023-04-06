Последнее обновление: 06.04.2023 18:02

Нацбанк Беларуси намерен разрешить физлицам «засекречивать» свои кредитные истории

Нацбанк Беларуси готовит поправки в принятый еще в 2008 года закон о кредитных историях, которые в том числе позволят физическим лицам устанавливать запрет на ознакомление со своими кредитными историями.

Регулятор надеется, что такая поправка позволит защитить кредитополучателя от мошеннических действий и выявления компрометирующих сведений. Без ведома физлица получить такую информацию смогут лишь суды и правоохранительные органы, сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, планируется значительно расширить объем информации, вносимой в кредитный регистр Нацбанк. Помимо кредитов банков в регистр будут вносится данные о предоставленных физлицу отсрочек и рассрочек торговыми объектами и мобильными операторами, а также сведения о предоставленных финансовыми организациями займах и договорах о переуступке долга.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование