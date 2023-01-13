Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-декабрь на 12,67%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 января 2023 года составил 61239,0 млн руб., увеличившись на 12,67% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В декабре прирост ускорился до 10,52% с -1,89% в ноябре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 января 2023 года 6893,6 млн руб., увеличившись на 7,46% в декабре. С начала года рост показателя составил 46,04%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 18306,8 млн. руб., увеличившись на 12,99% за декабрь. С начала года агрегат вырос на 44,34%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в декабре выросла на 8,28% и на 1 января составила 31172,5 млн руб. С начала года рост показателя составил 25,02%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17103,2 млн руб., сократившись на 6,26% с начала года (в декабре рост на 8,79%). Переводные депозиты на 1 января составили 12294,8 млн руб., увеличившись на 25,38% с начала года (в декабре увеличение на 21,42%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 января 2023 года составил 29966,7 млн руб., увеличившись на 28,86% с начала года (в декабре увеличение на 9,91%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в декабре вырос на 13,74%, с начала года – вырос на 4,80% и на 1 января составил 29398,0 млн руб.

В 2022 году объем широкой денежной массы Беларуси увеличился на 12,67% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 7-13%.