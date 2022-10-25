Глава Нацбанка РБ: Подключение к китайскому SWIFT не поможет с внешними расчетами

Глава Нацбанка РБ Павел Каллаур подтвердил, что заявления о скором подключении банков Беларуси к китайскому аналогу SWIFT — национальной системе банковских переводов CIPS являются обычным пиаром и никак не помогут стране с внешнеторговыми расчетами в условиях международных санкций.

Скорое подключение банков РБ к CIPS в сентябре текущего года озвучил первый вице-премьер Николай Снопков.

«Это внутренняя платежная система Китая, которая расширяется до трансграничной системы. Подключение в части среднесрочной перспективы должно состояться, это правильно, но нет надобности прямо в данный момент подключаться», - заявил Каллаур госСМИ после доклада у Лукашенко.

«Это технически непростой процесс: чтобы подключиться к системе другой страны, надо выполнить технические требования в первую очередь по программному обеспечению. Этой работой мы занимаемся, но она не имеет отношения к сопровождению внешнеторговых сделок», - уточнил он (цитата sb.by).

Каллаур добавил, что с Китаем белорусские банки работают в режиме, установленном международной практикой, — через корсчета: «Платежи идут, в юанях доля платежей нарастает».