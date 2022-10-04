США ввели запрет на обмен SDR с Беларусью и Россией

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий Министерству финансов страны участвовать в операциях по обмену специальных прав заимствования (SDR), принадлежащих России и Беларуси, на конвертируемую валюту или иные активы.

«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон … «О запрете обмена SDR России и Беларуси», который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, принадлежащих России или Беларуси», - сообщила пресс-служба Белого дома.

Закон обязывает Минфин США «активно выступать за запрет странами-членами МВФ операций, связанных с обменом SDR, принадлежащих России или Беларуси».

Кроме того, представители США в международных финансовых организациях будут противодействовать выделению финансовой помощи России или Беларуси «за исключением решения базовых человеческих потребностей гражданского населения».

Запрет вводится на 5 лет после принятия. Отмена запрета происходит автоматически через 30 дней после того, как президент уведомит Конгресс о прекращении властями России или Беларуси «дестабилизирующей деятельности против суверенитета и территориальной целостности Украины».

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — это искусственно созданное средство платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

На 1 июля 2022 года в составе международных резервов Нацбанка Беларуси находились SDR на сумму $1,3737 млрд.