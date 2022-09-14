Широкая денежная масса Беларуси сократилась за январь-август 2022 года на 0,19%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 сентября 2022 года составил 54242,7 млн. руб., увеличившись на 0,19% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В августе прирост ускорился до 0,72% с 0,04% в июле.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 сентября 2022 года 6016,7 млн. руб., увеличившись на 0,13% в августе. С начала года рост показателя составил 27,46%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 14531,9 млн. руб., увеличившись на 6,32% за август. С начала года агрегат вырос 14,56%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в августе увеличилась на 3,31% и на 1 сентября составила 27286,3 млн. руб. С начала года рост показателя составил 9,43%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16627,3 млн. руб., сократившись на 8,87% с начала года (в августе сокращение на 2,71%). Переводные депозиты на 1 сентября составили 9480,6 млн. руб., сократившись на 3,31% с начала года (в августе увеличение на 0,24%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 сентября 2022 года составил 25727,6 млн. руб., увеличившись на 10,63% с начала года (в августе увеличение на 2,83%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в августе сократился на 1,66%, с начала года – сократился на 6,93% и на 1 сентября составил 26108,0 млн. руб.

В 2022 году объем широкой денежной массы Беларуси сократился на 0,19% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 7-13%.