Широкая денежная масса Беларуси сократилась за январь-июль на 0,92% до 53,8512 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 августа 2022 года составил 53,8512 млн. руб., сократившись на 0,92% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В июле прирост замедлился до 0,04% с 2,57% в июне.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 августа 2022 года 6,0087 млн. руб., снизившись на 2,93% июле. С начала года рост показателя составил 27,29%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 13,667 млн. руб., повысившись на 1,56% за июль. С начала года агрегат вырос 7,76%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в июле снизилась на 0,77% и на 1 августа составила 26,410 млн. руб. С начала года рост показателя составил 5,92%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17,090 млн. руб., сократившись на 6,33% с начала года (в июле сокращение на 0,69%). Переводные депозиты на 1 августа составили 9,457 млн. руб., сократившись на 3,55% с начала года (в июле увеличение на 4,13%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 августа 2022 года составил 24,778 млн. руб., увеличившись на 6,55% с начала года (в июле снижение на 0,99%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в июле вырос на 0,97%, с начала года – сократился на 5,36% и на 1 августа составил 26,547 млн. руб.

В 2022 году объем широкой денежной массы Беларуси сократился на 0,92% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 7-13%.