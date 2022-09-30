Лукашенко предостерег Шувалова от нарушения БелВЭБом белорусских законов

Российская корпорация "ВЭБ.РФ" может участвовать в реализации белорусско-российских проектов, в том числе по импортозамещению с одним условием, заявил сегодня Лукашенко на встрече в Минске с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"Мы окончательно договорились по этим вопросам, в том числе и по ставкам финансирования. Словом, мы приветствуем ваше более активное участие в работе в Беларуси. Будем всячески поддерживать", - сказал Лукашенко.

"Одно условие - чтобы работали по правилам, определенным в банковской сфере, по законам, которые у нас в Беларуси. Я знаю, банкиры очень аккуратны в этом плане, стараются законы не нарушать. И чтобы банк был, особенно БелВЭБ, настоящим белорусским банком. Мы об этом с Василием Станиславовичем (Матюшевским, глава Банка БелВЭБ, присутствовал на встрече) говорили три года назад. Он обещал, что будет настоящим белорусом и другом Российской Федерации. На этих условиях мы всегда договоримся", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко поддержал решение ВЭБ.РФ открыть в Беларуси свое представительство: "Пожалуйста, исполним любые пожелания".

На встрече также присутствовали глава Нацбанк Павел Каллаур и первый вице-премьер Николай Снопков.