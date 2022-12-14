Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-ноябрь на 0,75% до 55411,8 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 декабря 2022 года составил 55411,8 млн. руб., увеличившись на 0,75% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В ноябре прирост ускорился до 1,89% с -1,55% в сентябре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 декабря 2022 года 6415,1 млн. руб., увеличившись на 1,23% в ноябре. С начала года рост показателя составил 25,54%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 16202,3 млн. руб., увеличившись на 6,27% за ноябрь. С начала года агрегат вырос на 31,08%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в ноябре выросла на 4,5% и на 1 декабря составила 28789,7 млн. руб. С начала года рост показателя составил 18,77%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 15721,4 млн. руб., сократившись на 15,92% с начала года (в ноябре сокращение на 1,26%). Переводные депозиты на 1 декабря составили 10125,9 млн. руб., сократившись на 4,23% с начала года (в ноябре увеличение на 0,17%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 декабря 2022 года составил 27265,4 млн. руб., увеличившись на 21,51% с начала года (в ноябре увеличение на 4,61%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в ноябре сократился на 0,71%, с начала года – сократился на 11,69% и на 1 декабря составил 25847,3 млн. руб.

В 2022 году объем широкой денежной массы Беларуси увеличился на 0,75% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 7-13%.