Население Беларуси в июне сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за июнь 2023 года сократились на $62,3 млн. или 0,62% и на 1 июля составили $10010,0 млн.

В мае валютные депозиты сократились на $153,1 млн. или 1,50% после роста в апреле на $355,7 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $152,1 млн. или 3,22%. Валютные депозиты населения на 1 июля 2023 года составили $4,5658 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В июне физлица сократили депозиты в банках на сумму $42,4 млн. или 0,92%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $286,0 млн. или 7,98% и на 1 июля 2023 года составили $3,2985 млрд. В июне срочные валютные депозиты населения сократились на $70,3 млн. или 2,09%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $134,0 млн. или 4,16%. На 1 июля 2023 года этот показатель составил $1267,3 млн. В июне переводные депозиты выросли на $27,9 млн. или 2,25%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $441,6 млн. или 16,57% и на 1 июля 2023 года составили $2,2240 млрд. В июне срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $43,0 млн. или 1,90%.