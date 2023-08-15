Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-июль на 7,56% до 65867,1 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 августа 2023 года составил 65867,1 млн. руб., увеличившись на 7,56% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В июле прирост замедлился до -1,70% с 4,68% в июне.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 августа 2023 года 8826,3 млн. руб., увеличившись на 2,94% в июле. С начала года рост показателя составил 28,04%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 20869,3 млн. руб., сократившись на 0,87% за июль. С начала года агрегат вырос на 14,00%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в июле сократилась на 1,36% и на 1 августа составила 35595,8 млн. руб. С начала года рост показателя составил 14,19%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 15774,8 млн. руб., сократившись на 7,77% с начала года (в июле снижение на 5,78%). Переводные депозиты на 1 августа составили 13973,8 млн. руб., увеличившись на 13,66% с начала года (в июле рост на 2,72%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 августа 2023 года составил 33707,4 млн. руб., увеличившись на 12,48% с начала года (в июле снижение на 1,42%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в июле снизился на 1,97%, с начала года – вырос на 1,19% и на 1 августа составил 29748,6 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 7,56% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.