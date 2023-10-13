Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-сентябрь на 16,81%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 октября 2023 года составил 71532,6 млн. руб., увеличившись на 16,81% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В сентябре прирост замедлился до 3,78% с 4,65% в августе.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 октября 2023 года 9099,5 млн. руб., увеличившись на 1,81% в сентябре. С начала года рост показателя составил 32,00%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 22265,7 млн. руб., увеличившись на 3,31% за сентябрь. С начала года агрегат вырос на 21,63%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в сентябре выросла на 4,21% и на 1 октября составила 38562,0 млн. руб. С начала года рост показателя составил 23,71%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17284,1 млн. руб., увеличившись на 1,06% с начала года (в сентябре рост на 5,61%). Переводные депозиты на 1 октября составили 15248,2 млн. руб., увеличившись на 24,02% с начала года (в сентябре рост на 1,55%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 октября 2023 года составил 36555,0 млн. руб., увеличившись на 21,99% с начала года (в сентябре рост на 4,45%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в сентябре вырос на 3,67%, с начала года – вырос на 10,66% и на 1 октября составил 32532,3 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 16,81% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.