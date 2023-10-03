Нацбанку РБ поручено не допустить падения ЗВР ниже $6 млрд

Нацбанку Беларуси поручено в 2024 году не допустить сокращения снижения ЗВР ниже отметки $6 млрд, следует из указа № 308 от 2 октября 2023 года о целевых показателях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Также, Нацбанку предстоит сдерживать инфляцию, рост которой не должен превысить 6%.

Согласно документу, доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не должна превышать 10%; коэффициент доступности автоматизированных систем участников платежного рынка для обеспечения проведения расчетных операций - не менее 99,8%; прирост требований банков к экономике – не менее 10%.