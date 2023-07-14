Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-июнь на 9,42% до 67008,3 млн. руб.

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 июля 2023 года составил 67008,3 млн. руб., увеличившись на 9,42% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В июне прирост ускорился до 4,68% с 1,96% в мае.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 июля 2023 года 8574,4 млн. руб., увеличившись на 4,66% в июне. С начала года рост показателя составил 24,38%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 21053,4 млн. руб., увеличившись на 6,10% за июнь. С начала года агрегат вырос на 15,00%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в июне выросла на 6,07% и на 1 июля составила 36088,1 млн. руб. С начала года рост показателя составил 15,77%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16741,7 млн. руб., сократившись на 2,11% с начала года (в июне рост на 1,64%). Переводные депозиты на 1 июля составили 13603,5 млн. руб., увеличившись на 10,64% с начала года (в июне рост на 4,92%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 июля 2023 года составил 34194,5 млн. руб., увеличившись на 14,11% с начала года (в июне рост на 6,24%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в июне вырос на 3,08%, с начала года – вырос на 3,22% и на 1 июля составил 30345,2 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 9,42% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.