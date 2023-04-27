Чехия ввела санкции против российского патриарха Кирилла

Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который поддержал вторжение в Украину, заявил МИД страны.

Российский патриарх Кирилл стал первым лицом, которое Чехия внесла в свой национальный санкционный список.

В обосновании решения указано, что патриарх Кирилл является давним союзником президента РФ Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. В частности, он использует свое положение для религиозного оправдания и объяснения российской агрессии в своих проповедях и публичных выступлениях.

"Он считает территорию Украины частью России с исторической и религиозной точки зрения, поэтому всех, кто борется против единства России и Украины, называет "силами зла". По его мнению, украинцы находятся под влиянием "развращенной западной морали". Поэтому патриарх Кирилл утверждает, что агрессия в Украине является "борьбой метафизических измерений" за "духовное очищение Украины" и "спасение человечества". Также патриарх Кирилл неоднократно благословлял российских солдат и поддерживает их действия, уверяя, что они идут в правильном направлении", – говорится в решении.

Ранее патриарх Кирилл не попал в санкционный список ЕС из-за сопротивления Венгрии. Именно поэтому чешская дипломатия предложила включить его в национальный список.