Чехия заморозит все государственные активы России на своей территории

Правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, которую Россия использует для финансирования убийств украинцев, заканчивается", – сообщил глава чешского МИД.

Он не конкретизировал объем этих активов и сроки воплощения решения.

В то же время Липавский объявил о включении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".

"Предприятие является юридическим лицом, которое финансирует российский режим, убивающий мирное население в Украине", – отметил он.

Глава МИД Чехии указал, что объекты недвижимости, связанные с "Госзагрансобственностью", размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.

В целом Чехия заморозила подсанкционных активов на сумму более 415 миллионов евро.

Кроме того, страна имеет национальный санкционный список против России, в который вошли, в частности, московский патриарх Кирилл, российский олигарх Владимир Евтушенко и его сын, а также главный ракетостроитель России Борис Обносов и его зять, который живет в Праге.