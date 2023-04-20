Производители техники в России останавливают заводы из-за дешевого импорта из Китая

Завод бытовой техники Candy в городе Киров, РФ, приостановил работу из-за роста конкуренции со стороны более дешевых марок, преимущественно из Китая. Об этом пишет издание "Коммерсант".

Местные чиновники говорят, что завод, который выпускает стиральные машины, приостановил работу из-за затоваривания, отсутствия спроса, повышения курса валют и массового выхода на рынок более дешевой техники китайских и российских марок.

"Только из-за курса валют компания потеряла 15% прибыли", – пояснил кировский чиновник.

В то же время в Министерстве промышленности Кировской области заверили, что "Веста" (100% принадлежит итальянской Candy Hoover Group, главной компанией которой является китайская Haier Smart Home) "работает в штатном режиме".

Однако коммерческий директор портала Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтвердил остановку отгрузки Candy с российского завода.

По данным Holodilnik.ru, в феврале продажи телевизоров в России в штуках упали на 42% – до 196 тысяч, в деньгах – вдвое, до 7,1 млрд рублей; продажи стиральных машин в штуках снизились на 67% – до 249 тысяч, в деньгах – на 42,6%, до 7,4 млрд рублей.

Самыми популярными брендами холодильников стали TCL, Midea и Nordfrost, стиральных машин – Gorenje, Weissgauff и Renova. Продажи Indesit и Candy упали на 26% и 13% соответственно. При этом покупатели вынуждены выбирать более дешевую технику. В целом средний чек стиральной машины снизился на 3,6% – до 29,8 тыс. рублей, а холодильников – на 13,3%, до 36,6 тыс. рублей.

Другой собеседник газеты на рынке рассказал, что с аналогичными проблемами столкнулись заводы турецкой Arcelik в подмосковном Липецке. Они выпускают холодильники и стиральные машины под брендами Indesit, Beko и другими. Однако турецкая компания решила снизить стоимость конечной продукции на 16% для загрузки мощностей, несмотря на убытки.

По словам управляющего директора направления крупной бытовой техники ГК "F+ tech" Дмитрия Левина, себестоимость производства бытовой техники в Китае или Турции ниже, чем в России. По его мнению, российским производителям нужны экономические меры поддержки, например, налоговые льготы.