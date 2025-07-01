В июне промышленная активность в РФ сократилась самыми быстрыми темпами за три года

Российский сектор обрабатывающей промышленности сократился в июне самыми резкими темпами за последние три года: снизились объемы производства, новых заказов и занятости, показал обзор деловой активности.

Как сообщается в материалах исследования S&P Global, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2025 года составил 47,5 пункта, существенно опустившись с майского значения в 50,2 пункта.

Последние данные указали на ухудшение операционных условий в секторе, темпы спада активности стали самыми резкими с марта 2022 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы вновь сокращались в июне - причем темпами, ставшими самыми быстрыми с марта 2025 года. Респонденты связывали это со снижением покупательской способности клиентов и слабым спросом. Сокращались и объемы новых экспортных заказов - самыми резкими с ноября 2022 года темпами: участники опроса отмечали фактор неблагоприятного обменного курса валют.

Объемы производства в секторе снижались четвертый месяц подряд самыми быстрыми темпами с марта этого года.

На фоне меньшего притока новых заказов компании сокращали численность работников в июне: темпы сокращения рабочих мест стали самыми резкими с апреля 2022 года. Кроме того, ослабление нагрузки на мощности привело к ускоренному снижению объемов невыполненных работ в конце второго квартала.

Между тем в июне компании фиксировали некоторое смягчение инфляции издержек: темпы ее роста оказались самыми слабыми с момента, предшествовавшего карантину из-за COVID-19 в феврале 2020 года. Респонденты связывали это с полученными от поставщиков скидками, а также приостановкой роста цен на материалы.

В условиях сдержанного спроса компании старались несильно повышать отпускные цены. Темпы роста отпускных цен стали самыми медленными с ноября 2022 года. Закупочная активность в секторе сокращалась самыми быстрыми темпами с марта 2022 года.

Степень деловой уверенности респондентов в отношении перспектив производства на ближайшие 12 месяцев оставалось повышенной. Компании выражали надежду на улучшение спроса и выполнение планов по выпуску продукции. Уровень оптимизма при этом упал до самого низкого уровня с октября 2022 года: участники опроса выражали опасения по поводу глобальной экономической неопределенности.