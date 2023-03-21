Последнее обновление: 21.03.2023 15:52

Премьер Японии приехал в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по приглашению президента Украины Владимира Зеленского приехал в Киев.

“Премьер-министр Кисида, как Япония и G7, председателем которой является Япония, прямо передаст нашу солидарность и непоколебимую поддержку Украине”, - заявили в министерстве иностранных дел Японии.

Украинские власти называют визит Кисиды историческим и благодарят японского премьера за поддержку.

Визит держался в секрете до момента прибытия в Украину. Перед этим Кисида встретился в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После Киева Кисида отправится в Польшу.

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