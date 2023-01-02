Япония хочет пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

Япония, которая в этом году председательствует в "Большой семерке", намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме 19-21 мая, сообщает газета Nikkei.

Японский премьер-министр Фумио Кисида намерен пригласить Зеленского, чтобы использовать это как возможность напрямую услышать о текущей ситуации в Украине, пишет издание. Планируется обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, возникшие в результате российского вторжения.

Для Токио, пишет Nikkei, координация действий "семерки" по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня, в который Япония может быть втянута, передает BBC.

Японские власти считают, что в случае конфликта Китаю необходимо дать оперативный и жесткий ответ совместно с США и Европой, как это было сделано в отношении Москвы после вторжения России в Украину.