Польша допускает дальнейшие аресты в рамках расследования шпионской сети РФ

Заместитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин считает возможными дополнительные аресты в рамках расследования о деятельности шпионской сети России, о разоблачении которой стало известно на прошлой неделе.

"Мы не исключаем, что будет потребность в дальнейших арестах, потому что мы осознаем, что доказательная база по этому делу огромная, она еще анализируется, и мы увидим, к чему придут службы, расследуя это дело. Мы, безусловно, не рассматриваем это расследование как завершенное производство", - сказал Жарин, передает PAP.

Польский чиновник подчеркнул, что сегодня главной целью России в Польше является прекращение польско-украинского сотрудничества и западной военной поддержки, чему и была посвящена разоблаченная шпионская сеть.

"Физическая дестабилизация маршрутов, по которым перевозится оружие в Украину, является стратегической целью России", - подчеркнул Жарин.

На прошлой неделе польские СМИ сообщили, что Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше.

Позже глава польского МВД Мариуш Каминский рассказал, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, в отношении шести из них суд принял решение об аресте.

По предварительным данным, в сотрудничестве с российскими спецслужбами подозреваемые осуществляли разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты в интересах российской разведки. Они занимались выявлением и документированием железнодорожных перевозок оружия, которые осуществлялись в Украину.