В Польше рассказали подробности о разоблачении шпионской сети РФ

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало девять человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, в отношении шести из них суд принял решение об аресте.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает Polsat News.

По словам Каминьского, в сотрудничестве с российскими спецслужбами подозреваемые осуществляли разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты в интересах российской разведки.

"Задержанные - иностранцы из-за восточной границы", - сказал министр, который координирует работу спецслужб.

"К шестерым из них суд применил временный арест. Прокуратура выдвинула обвинения в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе", - рассказал Каминьский.

В отношении трех задержанных вчера лиц продолжаются следственные действия.

"Доказательства указывают на то, что группа занималась мониторингом железнодорожных маршрутов. В ее задачи входило выявление, мониторинг и документирование перевозок оружия, которые осуществлялись от имени Украины", - рассказал Каминьский.

По его словам, подозреваемые также готовились к диверсионным действиям, направленным на парализацию поставок оборудования, оружия и помощи в Украину.

Сотрудники ABW изъяли камеры, электронное оборудование, а также GPS-передатчики, которые должны были быть установлены на грузы с гуманитарной помощью для Украины.

"Группа также получила задание осуществлять пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию польско-украинских отношений, разжигание враждебных настроений в Польше в отношении стран НАТО и атаки на политику польского правительства в отношении Украины", - сказал министр.

По его словам, есть доказательства того, что россияне платили членам группы вознаграждение за их деятельность.

"У ABW есть доказательства того, что подозреваемые получали деньги от российских спецслужб на постоянной основе", - отметил Каминьский.

Он добавил, что следствие продолжается. По его словам, в нынешней ситуации информация "должна быть строго дозированной".

"Сейчас продолжаются оперативные мероприятия служб и прокуратуры. Дело еще трех задержанных в среду вскоре будет передано в суд и они также будут арестованы", - сказал министр.