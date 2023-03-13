Товарищ Си посетит Россию на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Если китайский лидер действительно приедет в Москву, это будет его первый визит в Россию с начала войны в Украине.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.

То, что Путин считал возможным это озвучить публично под камеры, говорит о том, что визит, скорее всего, уже был в довольно высокой стадии проработки, говорят эксперты.

В середине сентября Путин и Си впервые с начала войны в Украине встретились в Самарканде. Тогда Путин признал, что у Китая есть вопросы и озабоченности, связанные с "украинским кризисом", и предложил разъяснить их на переговорах.

В конце февраля США директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что, по данным разведки, Китай рассматривает возможность отправки вооружений в Россию, но еще окончательного решения в Пекине еще не приняли, передает BBC.

В ответ министр иностранных дел Китая Цинь Ган сравнил поставки китайского оружия России с поставками американского оружия Тайваню.

"Почему США просят Китай не предоставлять оружие России, но при этом продают вооружения Тайваню?" – задался вопросом министр на пресс-конференции.

В то же время Цинь Ган вновь подчеркнул, что Китай не поставляет оружие ни той, ни другой стороне и выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.