ТВ Китая: Путин готов к переговорам с Украиной "на высоком уровне"

Путин в телефонном разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином высказал готовность к переговорам с Украиной на высоком уровне.

Как сообщает BBC со ссылкой на китайское телевидение, Си Цзиньпин в ходе разговора заявил Путину, что поддерживает инициативу урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.

После окончания разговора телевидение Китая сообщило, что Путин в разговоре с Цзиньпинем высказал готовность к переговорам "на высоком уровне".

В то же время в сюжете не уточняется, с кем конкретно готов говорить Путин.