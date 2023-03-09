Власти России назвали ракетный удар «ответом на теракт в Брянской области»

Власти России заявил, что нанесенный по Украине минувшей ночью ракетный удар является «ответом на теракт в Брянской области» несмотря на то, что Украина отрицает свою причастность к теракту.

"В ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия", - говорится в сообщении Минобороны России.

"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены", - сказано в сообщении.

"Также сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов", - утверждает ведомство Шойгу.