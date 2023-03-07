Последнее обновление: 07.03.2023 08:19

НАТО: Потери России в Бахмуте в пять раз превышают украинские

Разведка Североатлантического Альянса оценивает потери российской стороны в боях за город Бахмут Донецкой области как такие, что в пять раз превышают украинские.

Об этом в комментарии CNN на условиях анонимности заявил военный представитель НАТО. Представитель Альянса уточнил, что соотношение потерь России и Украины как пять к одному является "обоснованной оценкой, основанной на данных разведки".

Несмотря на благоприятное для украинской стороны соотношение, он также заявил, что Украина несет значительные потери, защищая Бахмут.

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