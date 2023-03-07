Лукашенко заявил, что диверсия против А-50 военного значения не имеет

Лукашенко утверждает, что диверсия против российского самолета-разведчика А-50 не несет никакого военного значения.

"Самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой", - сообщил Лукашенко.

"Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил Президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки. Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы - всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого", - посетовал он.

"Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный. Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано как звенья одной цепи - у нас теракт в Мачулищах, и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины - около 40, а, может, больше, мерзавцев - зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка, вы в курсе дела. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это", - продолжил Лукашенко.

"Покажите это все в деталях», - потребовал он от государственного ТВ. – «Покажите мерзких этих, которые сидят в Польше и Украине, которые за коврижку готовы уничтожать. Не предавать родину, а уничтожать наших людей. Мы должны в динамике показать, как они кричали, что "все, уже те, кто совершил в Мачулищах теракт, они уже за границей. Этим самым они в нас подтолкнули веру в то, что они здесь. Если бы были за границей, они бы их показали. Тогда я силовикам сказал: "Смотрите, он здесь!". Они просто прокололись, как мудаки последние. И мы активно начали поиски здесь", - утверждает он.

"Они создали ему («украинскому террористу с российским паспортом) специальную программу, скорее всего ЦРУшники, американцы, ему вручили специальные телефоны, по которым они отслеживали каждый его шаг в аудио и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно - второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон (нам это было неизвестно, незнакомо) в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону. Это приказ был СБУшников: когда мы зайдем в эту квартиру по следам - они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае, начал сомневаться после вашего доклада, что мы его быстро найдем", - рассказал подробности Лукашенко.

"Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале - типография с разного рода тряпками бэчэбэшными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил - что нам никогда нельзя успокаиваться".

"Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае - в Польше, оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам - Комитета госбезопасности, МВД и пограничникам - мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там», - заключил Лукашенко.