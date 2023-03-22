Лукашенко: Наследники фашизма устроили новую фильтрацию народов

Лукашенко сравнил либеральные демократические ценности с арийскими стандартами и обвинил наследников фашизма в новой фильтрации народов соответствие этим стандартам.

"Вы знаете: у фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. И мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. "Арийские стандарты" они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как далеко это может зайти - мы тоже знаем", - заявил сегодня Лукашенко в Хатыни.

Он обвинил соседние страны в том, что «на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм».

"Видим, как просыпаются инстинкты предков - украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма», - сказала Лукашенко.