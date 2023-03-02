Последнее обновление: 02.03.2023 16:25

Минобороны РБ раскрыло сегодняшний план полета самолета-разведчика А-50

Минобороны Беларуси в рамках кампании властей по опровержению сообщений о якобы имевшей место диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 (аналог американской АВАКС) на аэродроме Мачулищи сегодня раскрыло план полета этого самолета-разведчика.

«А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведомство никогда не публиковало сообщения о боевом дежурстве самолета, как и не информировало о его дисклокации на территории РБ.

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