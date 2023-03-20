В ГУБОПиК заявили о зачистке неонацистской площадки в Беларуси

Силовые ведомства зачистили неонацистскую площадку в Беларуси, а потому нацистские и неонацистские группировки не представляют угрозы безопасности действующему в стране режиму.

Такое заявление в эфире белорусского госТВ сделал замначальника ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

"Для Беларуси угрозы нацизм, неонацизм в виде каких-то группировок, образований, обществ, формирований в настоящее время не представляет. Проделанной работой зачищена эта площадка. Лидеры, духовные лидеры, наиболее одиозные представители находятся в тюрьме либо по отбывании наказания выбыли за территорию Республики Беларусь", - заявил Бедункевич.

По его словам, ведется работа по «одиночкам, лицам, которые следуют этим идеологиям, интересуются, пропагандируют в узких кругах», а также по «ограждению молодого поколения от этой идеологии".