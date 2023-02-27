Лукашенко пугает мир скорым переходом экономики РФ на военные рельсы

Лукашенко в интервью китайским СМИ прозрачно намекнул мировым лидерам, что льготный период для переговоров между Украиной и Россией скоро закончится из-за перехода российской экономики на военные рельсы.

Потом, по его мнению, будет уже поздно.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация, я это вижу и интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент", - заявил Лукашенко.