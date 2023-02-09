Лукашенко потребовал «усилить» IT-роту

Лукашенко потребовал усилить роту информационных технологий Военной академии за счет привлечения туда самых «лучших, подготовленных и мотивированных» людей.

"… нужно самых лучших людей туда вытаскивать. Люди в погонах - они исполнительные, преданные, надежные. Как бы вас ни качали, ни тащили, большие деньги и прочее, вы очень стойко в этом плане работаете. Нам надо эту роту усиливать. Продукт должен быть современным и нужным для страны", - заявил сегодня Лукашенко.

"Их надо поддержать. Это ребята надежные - на 99,9%. Может, кто-то захочет себя реализовать где-то в иной сфере, но за границу не побегут. Поэтому надо помогать", - добавил он.