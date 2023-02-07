Власти Беларуси оценили золотом ущерб, нанесенный стране фашистской Германией

Белорусские власти назвали минимальную сумму материального ущерба, нанесенного фашистской Германией Белорусской советской социалистической республике в составе СССР в годы второй мировой войны.

«Сегодня было доложено … , что материальная сумма ущерба составляет 43,5 тыс. тонн золота либо по нынешнему курсу доллара США $2,3 трлн.»№, - заявил в эфире белорусского госТВ генпрокурор Андрей Швед.

«То есть в зависимости от курса доллара мы сегодня говорим о том, что немецко-фашистскими оккупантами прямой материальный ущерб оценивается для Республики Беларусь в сумме не менее $2,3 трлн.», - зачем-то повторил он.

По его словам, «специальная правительственная комиссия, которая определила материальный ущерб» завершила работу еще в октябре прошлого года.