Последнее обновление: 03.01.2023 18:12

Минобороны Беларуси на учениях отрабатывает войну со странами НАТО

Вооруженные силы Беларуси на учениях отрабатывают войну со странами НАТО, лидеров которых в Минобороны называют «недоговороспособными».

"Когда человек безапелляционно, безосновательно в тебе видит противника, подчеркиваю, не виртуального, такое слово хорошее было, а конкретно: Республика Беларусь, Российская Федерация - вероятный противник. На учениях мы отрабатываем войну с этими государствами (страны НАТО ред.). Еще раз подчеркиваю, называя их реальными наименованиями", - заявил замкомандующего ВВС и ПВО РБ по идеологической работе полковник Анатолий Булавко в эфире белорусского ТВ.

"Руководители так называемых европейских государств - недоговороспособные. Потому что они не могут сами принимать какие-либо решения», - также сказал Булавко.

По его словам, проводимая НАТО политика не оставляет для белорусских властей никакой «перспективы сотрудничества с этим блоком".

Комментируя ситуацию со сбитой ракетой ЗРК С-300, Булавко утверждает, что "на сегодня, если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета".

«… те события, которые сейчас разворачиваются у нас на южной границе, это, скажем прямо, дополнительный такой раздражитель... Понятное дело, случай с ракетой - уже из ряда вон выходящий. А в качестве шутки могут какой-нибудь дрон отправить на нашу территорию", - сказал замполит.

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