Лукашенко: Беларусь поставила на боевое дежурство С-400 и Искандер

Лукашенко сообщил о том, что ВС Беларуси поставили на боевое дежурство комплексы С-400 и Искандер.

"Исходя из складывающейся ситуации по периметру границ мы обсудили некоторые важные детали сотрудничества в сфере военной безопасности. Я благодарю вас, Владимир Владимирович… Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", - сказал Лукашенко после переговоров с Путиным.

"Вы только что аккуратно затронули очень щепетильную тему, но не мы ее авторы, по подготовке и тренировке наших экипажей (самолетов – ред.), способных нести специальное вооружение и специальные боеприпасы. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы", - продолжил он (цитата БелТА).

"Это не угроза кому-то. Я несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, вас информировал, что у нас вызывает большие опасения напряжение по периметру границ Союзного государства. Прежде всего на Западе. И нам надо было обезопасить белорусское государство», - добавил Лукашенко.