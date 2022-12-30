Последнее обновление: 30.12.2022 10:48

Власти Беларуси задумались о запрете пропаганды ЛГБТ

Беларуси придется принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, что будет правильным, заявила в четверг спикер верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова.

"Мнение такое есть, и, может быть, нам надо будет выступить с законодательной инициативой о недопустимости распространения ЛГБТ. Когда я была с официальным визитом в Москве, как раз в тот день в Государственной думе приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Наверное, придется принимать и нам", - заявила Кочанова, не уточняя необходимость использования слова «придется».

"Это будет правильно. Нельзя это пропагандировать. У нас есть семейные ценности, традиции, которые мы передаем из поколения в поколение: традиции семьи, православия", - добавила она.

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