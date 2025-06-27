Одобрен проект меморандума о сотрудничестве Беларуси с Нигерией в таможенных делах

Лукашенко указом № 246 от 26 июня 2025 года одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщает его пресс-служба.

Проектом меморандума закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.

Полномочия на проведение переговоров по проекту данного документа и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету.